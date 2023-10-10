Какие привычные для Вьетнама явления приводят европейца в шок

12:04 2023-10-10
Какие привычные для Вьетнама явления приводят европейца в шок

Туристов впечатляют обилие мопедов на улицах, привычка снимать обувь при входе в магазин и узкие дома.

У каждой страны есть свои особенности, которые могут удивить и даже шокировать туристов. Вьетнам - не исключение. Автор канала "Беспорядочные путешествия" на платформе Дзен рассказал, что его удивило в этой стране.

Мопеды

Их на улицах Вьетнама - огромное количество. По статистике, в стране мопедов и мотоциклов в 50 раз больше, нежели традиционных авто. В целом на десять человек здесь приходится 6 с лишним мопедов. Их водят мужчины и женщины, молодые и старые.

На мопедах передвигаются семьями до четырех и больше человек, перевозят огромные грузы.

Уличная гимнастика

Вьетнамцы - спортивная нация. Здесь можно прямо на улицах и площадях увидеть людей, которые делают физические упражнения, занимаются на уличных тренажерах или совершают утреннюю пробежку.

Одна из ярких особенностей вьетнамского ЗОЖа - групповые занятия зарядкой. Пожилые и не только вьетнамцы по утрам или в другое время дня выходят на улицу, чтобы совершить под музыку физические упражнения и получить заряд бодрости.

В каждом вьетнамском городе имеется специальное место, площадь, бульвар, парк или набережная, где люди жители собираются на групповые физкультурные сеансы.

Снимают обувь 

Одна из главных вьетнамских особенностей - привычка разуваться перед входом в здание. Причем не только в жилой дом, но и в храм, магазин, аптеку, гостиницу. 

У дверей того либо иного учреждения можно найти несколько пар обуви. Если речь идет о магазине, можно прикинуть, сколько в очереди человек.

Коромысла

Коромысло, напоминающее русское, во Вьетнаме называют гань. Отличие в том, что традиционные русские коромысла - дугообразно изогнутые деревянные шесты с крючками на концах. На них обычно носят ведра с водой.

А вьетнамский гань - просто бамбуковая палочка, на концах которой крепят веревки, на которые подвешиваются корзины. Гань широко распространен как во вьетнамской провинции, так и в крупных городах страны - Ханое и Хошимине.

В первом случае его используют крестьяне для переноса сельхозпродукции. Во втором – товар с его помощью доставляют уличные торговцы. 

Узкие дома

Особенность Вьетнама заключается и в такой архитектурной особенности, как узкие дома, стоящие вплотную друг к другу. В высоту эти здания могут достигать нескольких этажей, вглубь тоже уходить на десяток метров или даже больше.

Ширина фасада при этом совсем небольшая - от двух до пяти метров. Такое правило действует и в отношение плотной застройки в городских центрах и в домах, стоящих вдоль дорог.

Истоки данного явления уходят в колониальные времена, когда власти собирали налог на ширину фасада. Аналогичные законы действовали тогда и в ряде европейских стран.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
14:03

Наталья Гончарова

Бузова сообщила, как относится к деньгам

Бузова сообщила, как относится к деньгам

Поющая ведущая Ольга Бузова призналась, что не привыкла разбрасываться деньгами направо и налево.
Антон Райт
13:54

Антон Райт

Кейт Миддлтон, Гай Ричи и сестры Фаннинг, что общего у таких разных людей

Кейт Миддлтон, Гай Ричи и сестры Фаннинг, что общего у таких разных людей

Некоторые думали, что британский кинорежиссер Гай Ричи попал на бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон только лишь из-за его всемирного признания и славы.
Наталья Гончарова
13:31

Наталья Гончарова

Хилькевич сообщила о своем избраннике-наркомане

Хилькевич сообщила о своем избраннике-наркомане

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич вспомнила, что было в ее жизни время, когда она "упала на самое днище", имея в виду, что встречалась с наркоманом.
Наталья Гончарова
13:19

Наталья Гончарова

Лика Стар, с 2004 года жившая в Сардинии, станет участницей российского телепроекта «Суперстар!»

Лика Стар, с 2004 года жившая в Сардинии, станет участницей российского телепроекта «Суперстар!»

Звезда 90-х Лика Стар решила снова с головой окунуться в шоу-бизнес, приняв приглашение участвовать в шоу "Суперстар!".
Наталья Гончарова
13:05

Наталья Гончарова

Смерть участника группы Руки вверх названа насильственной

Смерть участника группы Руки вверх названа насильственной

Известно, что 36-летний клавишник "Руки вверх" Владимир Капырин обнаружен в своей квартире в луже крови. Труп музыканта нашел его отец.
Наталья гончарова
12:50

Наталья гончарова

Галкин похвастался, что у него с Пугачевой есть паспорта Евросоюза и они могут жить в любом государстве Европы

Галкин похвастался, что у него с Пугачевой есть паспорта Евросоюза и они могут жить в любом государстве Европы

Максим Галкин призвал не называть переезд его семьи из России бегством, по той причине, что это был их осознанный выбор.
Наталья Гончарова
12:23

Наталья Гончарова

Семья Виторгана прокомментировала информацию о призыве на службу в армию Израиля своего 23-летнего сына Даниила из-за нападения ХАМАС

Семья Виторгана прокомментировала информацию о призыве на службу в армию Израиля своего 23-летнего сына Даниила из-за нападения ХАМАС

В семье популярного российского актера Максима Виторгана отреагировали на новость о призыве его наследника Даниила Виторгана в израильской армии.