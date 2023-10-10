Семья Виторгана прокомментировала информацию о призыве на службу в армию Израиля своего 23-летнего сына Даниила из-за нападения ХАМАС

Бабушка 23-летнего Даниила Виторгана Ирина Млодик-Виторган в интервью представителям СМИ заявила, что внука в ряды военных Израиля никто не призывал.
Женщина назвала эту новость "ерундой какой-то".
Ранее появилась информация о том, что наследника актера Максима Виторгана призвали в израильскую армию.
Сын артиста успел отслужить в армии РФ и поступить во ВГИК, где учиться не стал, так как вместе со своими родными переехал в Израиль.
Даниил 1 год отслужил в Армии обороны израильского государства, а 1 месяц назад его демобилизовали.
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