Семья Виторгана прокомментировала информацию о призыве на службу в армию Израиля своего 23-летнего сына Даниила из-за нападения ХАМАС

Бабушка 23-летнего Даниила Виторгана Ирина Млодик-Виторган в интервью представителям СМИ заявила, что внука в ряды военных Израиля никто не призывал.

Женщина назвала эту новость "ерундой какой-то".

Ранее появилась информация о том, что наследника актера Максима Виторгана призвали в израильскую армию.

Сын артиста успел отслужить в армии РФ и поступить во ВГИК, где учиться не стал, так как вместе со своими родными переехал в Израиль.

Даниил 1 год отслужил в Армии обороны израильского государства, а 1 месяц назад его демобилизовали.