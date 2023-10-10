Галкин похвастался, что у него с Пугачевой есть паспорта Евросоюза и они могут жить в любом государстве Европы

Максим Галкин сообщил, что он, его супруга Алла Пугачева, дети являются "обладателями" паспортов Евросоюза, отметив, что при желании могли бы жить в любом государстве Европы.
Сейчас звездное семейство находится в Израиле.
Военные действия на территории государства с подачи Палестины не стали причиной отъезда селебритис из страны.
Комик призвал россиян не называть переезд его семьи из РФ бегством, назвав решение осознанным выбором.
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