Галкин похвастался, что у него с Пугачевой есть паспорта Евросоюза и они могут жить в любом государстве Европы

12:50 2023-10-10
Галкин похвастался, что у него с Пугачевой есть паспорта Евросоюза и они могут жить в любом государстве Европы

Максим Галкин призвал не называть переезд его семьи из России бегством, по той причине, что это был их осознанный выбор.

Максим Галкин сообщил, что он, его супруга Алла Пугачева, дети являются "обладателями" паспортов Евросоюза, отметив, что при желании могли бы жить в любом государстве Европы.

Сейчас звездное семейство находится в Израиле.

Военные действия на территории государства с подачи Палестины не стали причиной отъезда селебритис из страны.

Комик призвал россиян не называть переезд его семьи из РФ бегством, назвав решение осознанным выбором.

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