Галкин похвастался, что у него с Пугачевой есть паспорта Евросоюза и они могут жить в любом государстве Европы

Максим Галкин сообщил, что он, его супруга Алла Пугачева, дети являются "обладателями" паспортов Евросоюза, отметив, что при желании могли бы жить в любом государстве Европы.

Сейчас звездное семейство находится в Израиле.

Военные действия на территории государства с подачи Палестины не стали причиной отъезда селебритис из страны.

Комик призвал россиян не называть переезд его семьи из РФ бегством, назвав решение осознанным выбором.