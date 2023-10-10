Смерть участника группы Руки вверх названа насильственной

Клавишник музыкального коллектива Сергея Жукова Владимир Капыкин найден мертвым в своей столичной квартире.

Труп музыканта обнаружен его отцом, который сообщил, что у его наследника была пробита голова.

По словам близкого родственника покойного, Капырин лежал на полу в луже крови.

Мужчина рассказал, что незадолго до кончины его наследник с кем-то серьезно повздорил. Имен людей, с которыми у умершего был конфликт, отец не знает, но в курсе, что Владимиру угрожали.