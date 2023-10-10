Лика Стар, с 2004 года жившая в Сардинии, станет участницей российского телепроекта «Суперстар!»

13:19 2023-10-10
Лика Стар, с 2004 года жившая в Сардинии, станет участницей российского телепроекта «Суперстар!»

Звезда 90-х Лика Стар решила снова с головой окунуться в шоу-бизнес, приняв приглашение участвовать в шоу "Суперстар!".

Лика Стар вернулась в Россию. С 2004 года артистка жила в Сардинии, где занималась туристическим бизнесом и воспитывала детей.

По словам знаменитости, на участие в "Суперстар!" она согласилась для того, чтобы доказать себе, что еще чего-то стоит как певица.

Проживая за рубежом, Лика Стар скучала по сцене, фанатам, коллегам, а потому предложение участвовать в проекте приняла с энтузиазмом.

Артистка призналась, что чувствует себя счастливой из-за возможности вернуться на сцену.

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