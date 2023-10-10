Кейт Миддлтон, Гай Ричи и сестры Фаннинг, что общего у таких разных людей

Однако выяснилось, что режиссер известных криминальных комедий является восьмиюродным братом Миддлтон.

Их общие предки, супруги Дэвид Мартинеу и Сара Медоус, берут свои истоки еще в XVIII столетии. О своем дальнем родстве Кейт и Гай узнали давно.

Так что режиссер картины «Карты, деньги, два ствола», можно сказать, стал членом монаршей семьи.



Помимо этого, дальними родственницами Кейт Миддлтон являются сестры Дакота и Эль Фаннинг.

Мать Кейт — родственница короля Эдварда III, правившего около 700 лет назад, который оказался прародителем и для Эль с Дакотой.

Так что сестры Фаннинг и принцесса Уэльская — сестры в 22 поколении.