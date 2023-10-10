Бузова сообщила, как относится к деньгам

Ольга Бузова заявила, что может себе позволить себе приобрести дорогущий Rolls-Royce, но к деньгам привыкла относиться бережно.
Знаменитость отметила также, что любит зарабатывать, назвав деньги свободой.
Звезда ТВ и сцены рассказала, что первым ее крупным приобретением была квартира для матери в центре Питера.
Ольга не стала скрывать, что большинство заработанных средств вкладывает в собственное творчество.
У Бузовой отсутствует страсть к предметам роскоши. Не экономит знаменитость только на отдыхе, который должен качественным.
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