Британский психолог назвал лайфхаки, которые позволяют сбросить вес

Профессор социальной психологии Хердфордширского университета Британии Ричард Уайзман назвал оригинальный способ похудения. Для этого левши должны есть правой рукой, а правши - левой.

Суть метода в том, что он делает процесс еды более осознанным - за счет дополнительных усилий. Человек, который ест "нерабочей" рукой, становится более медленным и внимательным, сообщает Вокруг света.

Еще один вариант - смотреться во время еды в зеркало. В таких случаях человек ест медленнее и более внимательно, чем обычно. И - невольно сосредотачивается на том, что именно ест, осознает объемы и быстрее наедается.

Опыт с зеркалом, к слову, показал: когда люди видят свое отражение в момент принятия пищи, они выбирают более здоровые продукты и едят медленнее.