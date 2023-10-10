Британский психолог назвал лайфхаки, которые позволяют сбросить вес

14:21 2023-10-10
Британский психолог назвал лайфхаки, которые позволяют сбросить вес

Ученый рекомендует усложнить прием пищи, и для этого есть левой рукой или смотреться в зеркало.

Профессор социальной психологии Хердфордширского университета Британии Ричард Уайзман назвал оригинальный способ похудения. Для этого левши должны есть правой рукой, а правши - левой. 

Суть метода в том, что он делает процесс еды более осознанным - за счет дополнительных усилий. Человек, который ест "нерабочей" рукой, становится более медленным и внимательным, сообщает Вокруг света.

Еще один вариант - смотреться во время еды в зеркало. В таких случаях человек ест медленнее и более внимательно, чем обычно. И - невольно сосредотачивается на том, что именно ест, осознает объемы и быстрее наедается.

Опыт с зеркалом, к слову, показал: когда люди видят свое отражение в момент принятия пищи, они выбирают более здоровые продукты и едят медленнее.

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