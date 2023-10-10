Артемий Лебедев назначен на должность директора по дизайну во «ВКонтакте»

14:35 2023-10-10
Артемий Лебедев назначен на должность директора по дизайну во «ВКонтакте»

О назначении знаменитости на этот высокий пост написала пресс-служба российской социальной сети.

Известный российский дизайнер, бизнесмен, блогер и автор ряда интернет-проектов Артемий Лебедев вошел в состав управленцев социальной сети «ВКонтакте», сообщает МК.

О назначении знаменитости на пост директора по дизайну написала пресс-служба российской соцсети.

Ранее МК сообщал о визите Лебедева в Чечню. Дизайнер получил в этой республике диплом финалиста - за 2-е место в международном конкурсе на мастер-план города Грозного.

По словам Артемия Лебедева, он сумел «пять минут пообщаться с Рамзаном Кадыровым с глазу на глаз». Во время беседы блогер извинился перед руководителем Чечни за то, что того могло бы задеть в высказываниях дизайнера.

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