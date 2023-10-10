Охлобыстин сообщил, что не смог сдержать слезы, слушая песню в исполнении девочки на сцене разбомленного театра в Мариуполе

Иван Охлобыстин рассказал, что был с коллегами в Мариупольском театре, который разбомблен.
Живыми осталось всего 16 из 40 актеров учреждения культуры, но все-таки новый театральный сезон был открыт.
Труппа храма искусств представила жанровые сценки: женщина с коляской, пожилые мужчины играют в шахматы.
Больше всего поразила Охлобыстина девочка с потрясающим голосом. Когда она произнесла "Ах, как хочется вернуться…", у актера на глазах появились слезы.
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