Охлобыстин сообщил, что не смог сдержать слезы, слушая песню в исполнении девочки на сцене разбомленного театра в Мариуполе

14:39 2023-10-10
Охлобыстин сообщил, что не смог сдержать слезы, слушая песню в исполнении девочки на сцене разбомленного театра в Мариуполе

Актер и режиссер Иван Охлобыстин расплакался после песни маленькой девочки из Донбасса с удивительным голосом.

Иван Охлобыстин рассказал, что был с коллегами в Мариупольском театре, который разбомблен.

Живыми осталось всего 16 из 40 актеров учреждения культуры, но все-таки новый театральный сезон был открыт.

Труппа храма искусств представила жанровые сценки: женщина с коляской, пожилые мужчины играют в шахматы.

Больше всего поразила Охлобыстина девочка с потрясающим голосом. Когда она произнесла "Ах, как хочется вернуться…", у актера на глазах появились слезы.

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