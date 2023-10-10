Lada Vesta в версии Sport выпустят с более мощным мотором

14:52 2023-10-10
Lada Vesta в версии Sport выпустят с более мощным мотором

С конвейера «АвтоВАЗа» Lada Vesta Sport со 145-сильным мотором сойдет уже в 2024 году.

«АвтоВАЗ» планирует в 2024 году выпустить модель автомобиля Lada Vesta Sport с более сильным двигателем, сообщает журнал «За рулем».

По словам директора издания Максима Кадакова, Lada Vesta в будущем году будет оснащена двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с., для Vesta Sport этот мотор форсируют до 145 л.с.

Кроме того, предприятие намерено установить в Vesta Sport двигатель еще большей мощности.

Модель оснастят импортным мотором, который развивает 180-190 л.с.. Автоэксперт уточнил, что такие агрегаты имеются у китайских производителей.

 

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