Lada Vesta в версии Sport выпустят с более мощным мотором

«АвтоВАЗ» планирует в 2024 году выпустить модель автомобиля Lada Vesta Sport с более сильным двигателем, сообщает журнал «За рулем».

По словам директора издания Максима Кадакова, Lada Vesta в будущем году будет оснащена двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с., для Vesta Sport этот мотор форсируют до 145 л.с.

Кроме того, предприятие намерено установить в Vesta Sport двигатель еще большей мощности.

Модель оснастят импортным мотором, который развивает 180-190 л.с.. Автоэксперт уточнил, что такие агрегаты имеются у китайских производителей.