Сын Елены Яковлевой набил себе новое тату с лицами серийных убийц

Денис Шальных – один из известных в России фриков. Единственный сын актрисы Елены Яковлевой сумел привлечь внимание широкой общественности нестандартной внешностью, напоминает КП.

Примерно 70 процентов тела молодого человека покрыто тату и шрамами. Четыре года назад Елена Яковлева сказала, будто сын стал сводить рисунки.

Она тогда отметила, что Денис наконец созрел для того, чтобы исправить ошибки молодости.

А теперь стало известно, что молодой человек не только не удалил татуировки, но также сделал новые. На своем теле он набил портреты известных серийных убийц - таких, как Джеффри Дамер и Тед Банди.