Сын Елены Яковлевой набил себе новое тату с лицами серийных убийц

Денис Шальных – один из известных в России фриков. Единственный сын актрисы Елены Яковлевой сумел привлечь внимание широкой общественности нестандартной внешностью, напоминает КП.
Примерно 70 процентов тела молодого человека покрыто тату и шрамами. Четыре года назад Елена Яковлева сказала, будто сын стал сводить рисунки.
Она тогда отметила, что Денис наконец созрел для того, чтобы исправить ошибки молодости.
А теперь стало известно, что молодой человек не только не удалил татуировки, но также сделал новые. На своем теле он набил портреты известных серийных убийц - таких, как Джеффри Дамер и Тед Банди.
В интервью на шоу «Кадони шоу» Шальных заявил, что не симпатизирует этим преступникам, просто ему нравятся некоторые факты из их биографий.
Когда люди меня видят, то думают, что я какой-то конченый и сторонятся меня, - признал бодибилдер.
По его мнению, это важный момент, позволяющий ему отсеивать ненужных людей из своего круга общения.
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