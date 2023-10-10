Сын Елены Яковлевой набил себе новое тату с лицами серийных убийц

16:46 2023-10-10
Сын Елены Яковлевой набил себе новое тату с лицами серийных убийц

Наследник знаменитой актрисы не только не стал убирать со своего тела рисунки, но и добавил новые.

Денис Шальных – один из известных в России фриков. Единственный сын актрисы Елены Яковлевой сумел привлечь внимание широкой общественности нестандартной внешностью, напоминает КП.

Примерно 70 процентов тела молодого человека покрыто тату и шрамами. Четыре года назад Елена Яковлева сказала, будто сын стал сводить рисунки.

Она тогда отметила, что Денис наконец созрел для того, чтобы исправить ошибки молодости.

А теперь стало известно, что молодой человек не только не удалил татуировки, но также сделал новые. На своем теле он набил портреты известных серийных убийц - таких, как Джеффри Дамер и Тед Банди.

Изображение статьи

В интервью на шоу «Кадони шоу» Шальных заявил, что не симпатизирует этим преступникам, просто ему нравятся некоторые факты из их биографий.

Когда люди меня видят, то думают, что я какой-то конченый и сторонятся меня, - признал бодибилдер.

По его мнению, это важный момент, позволяющий ему отсеивать ненужных людей из своего круга общения.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
18:05

Наталья Гончарова

Директор Шатунова Кудряшов назвал Разина душевнобольным человеком из-за слов продюсера о его женитьбе на вдове певца

Директор Шатунова Кудряшов назвал Разина душевнобольным человеком из-за слов продюсера о его женитьбе на вдове певца

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов назвал слова Андрея Разина о его женитьбе на вдове солиста группы "Ласковый май" бредом больного человека, который заскучал, уехав из РФ в США.
Светлана Игнатьева
17:22

Светлана Игнатьева

Умер американец Чак Фини, создавший Duty Free

Умер американец Чак Фини, создавший Duty Free

92-летний бизнесмен также известен тем, что отдал на благотворительность без малого 8 миллиардов долларов.
Светлана Игнатьева
17:14

Светлана Игнатьева

Актриса Анна Хилькевич хочет взять ребенка из приюта

Актриса Анна Хилькевич хочет взять ребенка из приюта

Звезда считает, что для этого у нее есть финансовые и другие возможности. Муж артистки это решение поддержал.
Светлана Игнатьева
17:04

Светлана Игнатьева

Звезду «Сватов» на 110 тысяч долларов обокрали подруга с сыном

Звезду «Сватов» на 110 тысяч долларов обокрали подруга с сыном

Актриса Маргарита Шубина пострадала из-за своей доверчивости. Сейчас в истории странной пропажи разбирается полиция.
Светлана Игнатьева
14:52

Светлана Игнатьева

Lada Vesta в версии Sport выпустят с более мощным мотором

Lada Vesta в версии Sport выпустят с более мощным мотором

С конвейера «АвтоВАЗа» Lada Vesta Sport со 145-сильным мотором сойдет уже в 2024 году.
Наталья Гончарова
14:39

Наталья Гончарова

Охлобыстин сообщил, что не смог сдержать слезы, слушая песню в исполнении девочки на сцене разбомленного театра в Мариуполе

Охлобыстин сообщил, что не смог сдержать слезы, слушая песню в исполнении девочки на сцене разбомленного театра в Мариуполе

Актер и режиссер Иван Охлобыстин расплакался после песни маленькой девочки из Донбасса с удивительным голосом.