Актриса Анна Хилькевич хочет взять ребенка из приюта

Актриса Анна Хилькевич заявила, что готова взять себе ребенка из детского дома. Мама двоих девочек считает себя талантливым и энергичным родителем и хочет теперь дать шанс брошенному малышу, сообщает 5-tv.ru.

Мы с мужем обсуждали это. Я понимаю, что это серьезный и взрослый шаг. Но уверена, что мы это сделаем. Мы заодно. Считаем, что, если бог дает нам возможности, то почему не помочь какому-то ребенку? — сказала звезда сериала «Универ» в интервью Наталье Подольской.

Правда, решительность селебрити разделяют не все. В частности, противником усыновления стала психолог, с которой Анна долгое время проходила терапию.