Актриса Анна Хилькевич хочет взять ребенка из приюта

17:14 2023-10-10
Актриса Анна Хилькевич хочет взять ребенка из приюта

Звезда считает, что для этого у нее есть финансовые и другие возможности. Муж артистки это решение поддержал.

Актриса Анна Хилькевич заявила, что готова взять себе ребенка из детского дома. Мама двоих девочек считает себя талантливым и энергичным родителем и хочет теперь дать шанс брошенному малышу, сообщает 5-tv.ru.

Мы с мужем обсуждали это. Я понимаю, что это серьезный и взрослый шаг. Но уверена, что мы это сделаем.

Мы заодно. Считаем, что, если бог дает нам возможности, то почему не помочь какому-то ребенку? — сказала звезда сериала «Универ» в интервью Наталье Подольской.

Правда, решительность селебрити разделяют не все. В частности, противником усыновления стала психолог, с которой Анна долгое время проходила терапию.

Она сказала, что это - неправильно. И объяснила это тем, что человек приходит в наш мир, и у него - своя задача, а я вмешиваюсь в эту задачу.

Как выяснилось, она сама хотела ребенка усыновить, а муж не дал. И она захлопнула это желание в себе таким нелогичным образом, — вспомнила звезда.

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