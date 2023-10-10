Актриса Анна Хилькевич хочет взять ребенка из приюта

Актриса Анна Хилькевич заявила, что готова взять себе ребенка из детского дома. Мама двоих девочек считает себя талантливым и энергичным родителем и хочет теперь дать шанс брошенному малышу, сообщает 5-tv.ru.
Мы с мужем обсуждали это. Я понимаю, что это серьезный и взрослый шаг. Но уверена, что мы это сделаем.
Мы заодно. Считаем, что, если бог дает нам возможности, то почему не помочь какому-то ребенку? — сказала звезда сериала «Универ» в интервью Наталье Подольской.
Правда, решительность селебрити разделяют не все. В частности, противником усыновления стала психолог, с которой Анна долгое время проходила терапию.
Она сказала, что это - неправильно. И объяснила это тем, что человек приходит в наш мир, и у него - своя задача, а я вмешиваюсь в эту задачу.
Как выяснилось, она сама хотела ребенка усыновить, а муж не дал. И она захлопнула это желание в себе таким нелогичным образом, — вспомнила звезда.
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