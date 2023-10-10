Умер американец Чак Фини, создавший Duty Free

17:22 2023-10-10
Умер американец Чак Фини, создавший Duty Free

92-летний бизнесмен также известен тем, что отдал на благотворительность без малого 8 миллиардов долларов.

Американский бизнесмен Чак Фини, основатель магазинов Duty Free, умер на 93-м году жизни, сообщает Forbes.

Бизнесмен также известен тем, что отдал на благотворительность около 8 миллиардов долларов.

Фини раздал почти все деньги еще при жизни, оставив себе только пару миллионов долларов.

У бизнесмена остались жена, пятеро детей от первого брака и шестнадцать внуков.

Миллиардер стоял у истоков движения «Отдавать при жизни» и спонсировал здравоохранение, правозащитную деятельность, научные исследования.

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