Умер американец Чак Фини, создавший Duty Free

Американский бизнесмен Чак Фини, основатель магазинов Duty Free, умер на 93-м году жизни, сообщает Forbes.

Бизнесмен также известен тем, что отдал на благотворительность около 8 миллиардов долларов.

Фини раздал почти все деньги еще при жизни, оставив себе только пару миллионов долларов.

У бизнесмена остались жена, пятеро детей от первого брака и шестнадцать внуков.

Миллиардер стоял у истоков движения «Отдавать при жизни» и спонсировал здравоохранение, правозащитную деятельность, научные исследования.