Умер американец Чак Фини, создавший Duty Free

Американский бизнесмен Чак Фини, основатель магазинов Duty Free, умер на 93-м году жизни, сообщает Forbes.
Бизнесмен также известен тем, что отдал на благотворительность около 8 миллиардов долларов.
Фини раздал почти все деньги еще при жизни, оставив себе только пару миллионов долларов.
У бизнесмена остались жена, пятеро детей от первого брака и шестнадцать внуков.
Миллиардер стоял у истоков движения «Отдавать при жизни» и спонсировал здравоохранение, правозащитную деятельность, научные исследования.