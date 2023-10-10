Директор Шатунова Кудряшов назвал Разина душевнобольным человеком из-за слов продюсера о его женитьбе на вдове певца

Аркадий Кудряшов убежден, что в Америке, не зная английского, можно сойти с ума, что, видимо, и произошло с Андреем Разиным.

Директор Юрия Шатунова убежден, что Разину там скучно, по этой причине он придумывает всевозможные небылицы.

Разин же утверждает, что Кудряшов намерен сочетаться узами брака со Светланой Шатуновой, чтобы получить права на все хиты покойного.

Кудряшов уточнил, что все права на творчество исполнителя принадлежат его супруге. Директор сообщил, что нанял человека, который следит за постами Разина, копируя их, по той причине, что экс-продюсер "Ласкового мая" часто "чистит" свои соцсети.