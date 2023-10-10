Слепаков опроверг информацию о его похищении боевиками ХАМАС

Представитель Семена Слепакова сообщил, что юморист находится в добром здравии и выступает на стороне израильской армии.

Ранее Слепаков разместил в соцсети обращение в поддержку граждан государства после атаки ХАМАС.

Артист пожелал сил и мужества военнослужащим, пленным свободы, а раненым скорейшего выздоровления.

Не забыл звезда экрана выразить соболезнования жителям Израиля, потерявшим своих родных и близких в эти дни.