Слепаков опроверг информацию о его похищении боевиками ХАМАС

Представитель Семена Слепакова сообщил, что юморист находится в добром здравии и выступает на стороне израильской армии.
Ранее Слепаков разместил в соцсети обращение в поддержку граждан государства после атаки ХАМАС.
Артист пожелал сил и мужества военнослужащим, пленным свободы, а раненым скорейшего выздоровления.
Не забыл звезда экрана выразить соболезнования жителям Израиля, потерявшим своих родных и близких в эти дни.
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