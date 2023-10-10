Звезда сериала Папины дочки Орлова стала жертвой мошенников, лишившись всех своих сбережений

Татьяна Орлова сообщила в интервью Пятому каналу, что ей позвонили, представившись сотрудниками службы безопасности банка, информировав, что с ее карты хотели сделать перевод.

Актриса сделала огромную ошибку, назвав "псевдоработникам" банка CVV-код собственной банковской карты.

Знаменитость сокрушается, что ни обнаружить преступников, ни вернуть похищенные средства ей не удалось.

Стоит отметить, что знаменитость философски отнеслась к потере, не став обращаться к стражам порядка. Артистка восприняла эту ситуацию как урок.