Звезда сериала Папины дочки Орлова стала жертвой мошенников, лишившись всех своих сбережений

Татьяна Орлова сообщила в интервью Пятому каналу, что ей позвонили, представившись сотрудниками службы безопасности банка, информировав, что с ее карты хотели сделать перевод.
Актриса сделала огромную ошибку, назвав "псевдоработникам" банка CVV-код собственной банковской карты.
Знаменитость сокрушается, что ни обнаружить преступников, ни вернуть похищенные средства ей не удалось.
Стоит отметить, что знаменитость философски отнеслась к потере, не став обращаться к стражам порядка. Артистка восприняла эту ситуацию как урок.
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