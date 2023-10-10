Николас Кейдж, Фрэнсис Форд Коппола и София Коппола

18:39 2023-10-10
Николас Кейдж, Фрэнсис Форд Коппола и София Коппола

Оказывается, что известный американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола является родственником киноактера Николаса Кейджа.

Не многие знают, но настоящее имя киноактера – Николас Ким Коппола.

Создатель культового фильма «Крестный отец», Фрэнсис Форд Коппола, является родным дядей киноактера.

А его дочь, режиссер София Коппола, приходится Кейджу кузиной.

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