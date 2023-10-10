Рыбак пожаловался, что его преследует фанатка, из-за чего артист вынужден был обратиться в полицию

Норвежско-белорусский исполнитель Александр Рыбак рассказал о том, что раньше со своей преследовательницей они были коллегами, хорошо общались, но сейчас она "стала одержима" им.

Девушка стала домогаться музыканта и никакие доводы на нее не действовали.

Рыбак пригрозил своей обожательницы обратиться в полицию, что и сделал, когда до той не дошло, что пора перестать к нему "лезть".

Александр заметил что долгое время не хотел идти к стражам порядка, но его знакомая стала публиковать о нем небылицы в TikTok.

Музыкант назвал свою преследовательницу психически больным человеком, признавшись, что опасался, что она навредит себе или кому-нибудь другому.