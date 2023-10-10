Анастасия Стоцкая и Павел Майков

Павел взял фамилию матери – художницы Анны Майковой, правнучки русского поэта Василия Майкова.

Об отце Павла, водителе Сергее Сургутине, мало что известно.

Анна развелась с ним, когда Паше было 5 лет. А вот Анастасия родилась во втором браке матери с Александром Стоцким.

Несмотря на разные фамилии и отцов, Павел и Анастасия близки с самого детства.

Они стараются при любой возможности увидеть друг друга, но, к сожалению, из-за занятости это случается не так часто, как бы им этого хотелось.