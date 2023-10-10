Конкурент Tesla Lucid преподносит клиентам захватывающий сюрприз

У генерального директора Илона Маска были серьезные опасения по поводу будущего Lucid еще в апреле.

В августе Lucid не оправдал ожиданий Уолл-стрит во втором квартале, сообщив об убытке в 40 центов на акцию при объеме продаж около $151 млн. Аналитики ожидали убытка в 34 цента на акцию при объеме продаж в 182 миллиона долларов.

Питер Роулинсон, генеральный директор Lucid, заявил тогда в своем заявлении, что «мы находимся на пути к достижению нашей цели по производству более 10 000 автомобилей к 2023 году, но мы понимаем, что нам еще есть над чем поработать, чтобы расширить нашу клиентскую базу».