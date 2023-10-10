Актриса из «Сватов» обвинила знакомую в краже более 10 миллионов рублей

По информации издания, артистка отдала приятельнице Ирине $110 тыс. на хранение (по текущему курсу это фактически 10 млн рублей) из-за того, что постоянно была в разъездах.

Когда Шубина вернулась, что попросила знакомую отдать ей средства, однако та в ответ заявила звезде «Сватов», что все деньги были потрачены её сыном, который их нашел в квартире и забрал себе, так что вернуть деньги невозможно.

Маргарита Шубина по факту произошедшего уже обратилась в полицию.