Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа

Новый функционал поможет минимизировать возможность «случайных» заказов со стороны членов семьи пользователя или третьих лиц на других устройствах.

Такое решение приняли после недавней истории: ребенок заказал в приложении мамы товар на 250 тысяч российских рублей. О том, что заказ оформлял не взрослый, эксперты Wildberries поняли на основе анализа поведения пользователя.

Чтобы не ставить родителей в неловкое положение перед ребенком, ожидающим заказ, сделанный им самостоятельно, мы в ближайшее время запустим возможность дополнительного подтверждения заказа перед оплатой. С ней родители и дети смогут вместе решить, что заказать у нас в этот раз, — пояснили в пресс-службе площадки.