Директором по дизайну «ВКонтакте» назначили Артемия Лебедева

«Артемий Лебедев присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», – сообщил источник информации.

В пресс-службе соцсети уточнили, что Лебедев теперь будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», разрабатывать общее видение дизайна соцсети, формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами.