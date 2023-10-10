Директором по дизайну «ВКонтакте» назначили Артемия Лебедева

«Артемий Лебедев присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», – сообщил источник информации.
В пресс-службе соцсети уточнили, что Лебедев теперь будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», разрабатывать общее видение дизайна соцсети, формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами.
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