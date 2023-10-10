Очередная постановка с участием Белого не состоится в Европе

Анатолий Белый должен был выступить в Праге, играя в постановке "Я здесь" 18 октября текущего года, но билеты на мероприятие раскупались очень слабо, а потому организаторы решили отменить спектакль и возвратить деньги тем, кто успел приобрести билеты.

Аналогичная ситуация произошла ранее в Париже, где также не захотели видеть Белого.

РФ Белый покинул в связи с запуском спецоперации, уволившись из МХТ им. Чехова.

Теперь он проживает в Израиле со своей семьёй. В одном из своих интервью артист сообщил, что не против того, что его дети будут служить в армии Израиля.