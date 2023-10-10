Пьяный российский полицейский насмерть переехал лежавшего на дороге пожарного

Предварительные данные свидетельствуют, что 6 октября около 04:50 на Рижском шоссе младший сержант полиции 1999 года рождения, будучи в нетрезвом виде, наехал на автомобиле Chevrolet на мужчину, которые лежал на дороге, после чего продолжил свой путь.

При этом отмечается, что, осознав случившееся, он вернулся и вызвал экстренные службы, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

В Следственном комитете РФ указали, что обвиняемый совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места преступления, а смерть потерпевшего наступила на месте от открытой черепно-мозговой травмы.