Найдены объекты цивилизации майя, использовавшиеся более 1000 лет

Ученый отмечает, что создавшая их культура майя использовала данные объекты на протяжении более тысячи лет.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Многие описанные резервуары для воды были обнаружены в течение последних трех лет при помощи технологии лазерного сканирования. Лидар, специальный прибор для сканирования, был установлен на самолете, облетевшем обширную территорию некогда владений майя.

Полученные изображения позволили не только найти объекты, которых уже визуально не видно, но и точно зафиксировать их форму, размеры и границы.

Более того, изучение рукотворных водоемов майя показало, что эти сооружения "могут служить прототипами естественных, устойчивых водных систем для удовлетворения будущих потребностей населения в воде".