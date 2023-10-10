Гвинет Пэлтроу подпирает дверь статуэткой, полученной на премии Оскар

20:13 2023-10-10
Гвинет Пэлтроу подпирает дверь статуэткой, полученной на премии Оскар

Актриса Гвинет Пэлтроу поучила статуэтку на премии Оскар получила 24 года назад. Сегодня она использует приз в практических целях.

В копилке Гвинет Пэлтроу много наград, свидетельствующих о высоком уровне ее актерского мастерства.

Актриса относится к этим наградам без особого благоговения, не боясь использовать их в практических целях.

В последней онлай-конференции, организованной журналом "Vogue" с демонстрацией дома артистки, видно, что статуэткой "Оскар" она подпирает дверь.

У Пэлтроу есть также "Золотой глобус" и "Эмми". О том, как звезда Голливуда применяет данные награды, неизвестно.

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