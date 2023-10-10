ЦБ России представит обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей

Как отметил зампредседателя регулятора Сергей Белов, банкноты будут выполнены «в духе мировых трендов». Детали итогового оформления одних из самых популярных в России денежных единиц пока держатся в секрете.

Однако уже известно, что купюры сохранят цветовую палитру и основные символы. Гознак уже начал печать новых банкнот. Их передадут для тестирования банковского оборудования сразу после презентации, подчеркнул Белов.

Накануне появилась информация, что на новой 1000-рублевой купюре могут появиться достопримечательности Приволжского округа, в частности, изображение Нижегородского кремля или ярмарки, памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, башня Сююмбике Казанского кремля, заповедник «Городище» или иные объекты.

На банкноте в 5000 рублей есть вероятность увидеть знаковые места Екатеринбурга, в том числе его панораму, или дом Севастьянова, Уральский хребет, малахитовую вазу, памятный знак «Европа — Азия» или другие символы Уральского округа.