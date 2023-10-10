Пучков потребовал от Галкина, чтобы тот шел воевать на стороне Израиля

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), убежден, что пребывающий в Израиле Максим Галкин обязан воевать за государство.
Своим мнением по поводу переводчик поделился в рамках подкаста "Война и мир" на радио KP.RU.
Пучков не сомневается, если Галкин еврей, то должен "бежать в военкомат, хватать ружье и воевать за честь Израиля".
По мнению Дмитрия, если Максим не является евреем, то необходимо помогать стране иными, доступными ему способами.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__