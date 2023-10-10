9to5Mac: iPhone с iOS 17 самопроизвольно перезагружаются по ночам

20:40 2023-10-10
9to5Mac: iPhone с iOS 17 самопроизвольно перезагружаются по ночам

Пользователи iPhone массово делятся в соцсетях и на форумах сообщениями о том, что их смартфоны стали спонтанно выключаться и включаться посреди ночи после установки iOS 17.

После прочтения сообщений в интернете автор 9to5Mac провел настройки своего iPhone и обнаружил, что его смартфон также отключается по ночам. В некоторых случаях, по его данным, это происходит на несколько часов.

Чем именно вызвана проблема, на текущий момент не сообщается. По одной из версий, так смартфон может экономить расход заряда батареи. Достоверно известно только то, что необычный режим работы наблюдается только на тех устройствах, на которые установлена iOS 17.0.3.

Критичной обнаруженная проблема не является. Единственными неудобствами, которые вызывает отключение смартфона по ночам, являются риск пропустить звонок и необходимость повторно вводить числовой код разблокировки экрана. Дело в том, что Face ID не работает на iPhone при первой разблокировке экрана после перезагрузки.

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