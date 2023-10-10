В Германии школьник избил учителя из-за флага Палестины

Германские правоохранители утверждают, что 14-летний гимназист пришел на школьную площадку в районе Нойкёльн, обернувшись в палестинский флаг.

«Когда учитель попросил его убрать флаг, школьник отказался», — отмечается в сообщении полиции. Еще один находящийся рядом 15-летний подросток проявил солидарность со своим товарищем.

Между ним и учителем началась словесная перепалка, которая быстра переросла в драку: 15-летний школьник ударил учителя головой, а взрослый преподаватель гимназии был вынужден защищаться ударом ладонью в направлении головы.

После этого подросток «пнул учителя в живот», подчеркивается в сообщении полиции Берлина.