В замке Галкина и Пугачевой в деревне Грязь начался ремонт

Известно, что вчера элитное жилье Максима Галкина и Аллы Пугачевой посетил специалист в области энергетики, профиль которого создание инфраструктуры для крупных объектов.

Чуть позже заметили и другого рабочего, ответственного за участок знаменитостей, отправившегося на закупки.

Ремонт проходит в одной из частей замка, в остальных помещениях чистота и красота.

Вся прислуга знаменитостей на месте и проживает в отведенной для нее части дома.