В замке Галкина и Пугачевой в деревне Грязь начался ремонт

Известно, что вчера элитное жилье Максима Галкина и Аллы Пугачевой посетил специалист в области энергетики, профиль которого создание инфраструктуры для крупных объектов.
Чуть позже заметили и другого рабочего, ответственного за участок знаменитостей, отправившегося на закупки.
Ремонт проходит в одной из частей замка, в остальных помещениях чистота и красота.
Вся прислуга знаменитостей на месте и проживает в отведенной для нее части дома.
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