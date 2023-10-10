Россияне расследуют утечку охлаждающей жидкости на космической станции

Сообщается, что утечка произошла в резервном радиаторном контуре, предназначенном для охлаждения экспериментального оборудования в многоцелевом лабораторном модуле «Наука».

Это уже третий раз за последний год, когда российский компонент потерял теплоотводящую охлаждающую жидкость.

Пока неизвестно, какое влияние последний инцидент может оказать на работу станции, но официальные лица заявили, что экипажу ничего не угрожает.

Модуль «Наука» оснащен двумя радиаторными системами, одна из которых была запущена на космическом корабле «Шаттл» в 2010 году с российским стыковочным отсеком «Рассвет». Радиатор, подвергшийся утечке, был установлен на лабораторном модуле «Наука» в апреле этого года во время выхода России в открытый космос.

«Основной радиатор «Науки» работает нормально, обеспечивая полное охлаждение модуля без каких-либо последствий для экипажа или работы космической станции», — говорится в заявлении НАСА.