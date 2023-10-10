В Индии арестовала руководителя Vivo по делу об отмывании денег

21:18 2023-10-10
В Индии арестовала руководителя Vivo по делу об отмывании денег

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями во вторник арестовало четырех руководителей отрасли, в том числе одного гражданина Китая, работающего на производителя смартфонов Vivo.

Аресты проведены по делу о предполагаемом отмывании денег. Ранее два источника сообщили агентству Reuters, что четыре сотрудника Vivo были арестованы.

Но во время судебного заседания, на котором были представлены руководители, адвокаты сообщили, что был арестован только один сотрудник Vivo, гражданин Китая, указанный в юридических документах как Гуанвэнь Куанг.

Руководители были арестованы в связи с продолжающимся в 2022 году делом, когда ED совершил обыск в офисах Vivo и обвинил их в отмывании денег.

Vivo неоднократно отвергала эти обвинения. Ранее компания заявляла, что сотрудничала с властями, предоставляя им всю необходимую информацию, и обязалась полностью соблюдать законы.

Vivo принадлежит китайской компании BBK Electronics, которая также управляет такими брендами, как Oppo и Realme в Индии. По данным исследовательской компании Counterpoint, Vivo — второй по величине бренд смартфонов в Индии с долей рынка в поставках 17%, уступая Samsung.

Светлана Репина
21:22

Светлана Репина

Мексика отказалась от финансируемых США транзитных центров для мигрантов

Мексика отказалась от финансируемых США транзитных центров для мигрантов

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что отклонил просьбу США о создании транзитных центров для мигрантов в Мексике.
Светлана Репина
21:14

Светлана Репина

Израиль может организовать наземное нападение на сектор Газа

Израиль может организовать наземное нападение на сектор Газа

Израиль может организовать наземное нападение на сектор Газа в ответ на смертоносные атаки ХАМАС на выходных.
Светлана Репина
21:09

Светлана Репина

Россияне расследуют утечку охлаждающей жидкости на космической станции

Россияне расследуют утечку охлаждающей жидкости на космической станции

Российское федеральное космическое агентство Роскосмос расследует утечку охлаждающей жидкости на Международной космической станции.
Иван Ободов
21:07

Иван Ободов

Подростка и его бабушку задержали в Кремле с боеприпасом

Подростка и его бабушку задержали в Кремле с боеприпасом

Подростка из Екатеринбурга и его бабушку задержали на территории Московского Кремля с боеприпасом.
Наталья Гончарова
20:41

Наталья Гончарова

В замке Галкина и Пугачевой в деревне Грязь начался ремонт

В замке Галкина и Пугачевой в деревне Грязь начался ремонт

Возле знаменитого замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь заметили рабочих, о чем информирует Телеграм-канал Shot.
Иван Ободов
20:41

Иван Ободов

В Германии школьник избил учителя из-за флага Палестины

В Германии школьник избил учителя из-за флага Палестины

В Берлине учащийся гимназии подрался с учителем из-за флага Палестины. Об этом сообщила полиция немецкой столицы.