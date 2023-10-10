В Индии арестовала руководителя Vivo по делу об отмывании денег

Аресты проведены по делу о предполагаемом отмывании денег. Ранее два источника сообщили агентству Reuters, что четыре сотрудника Vivo были арестованы.

Но во время судебного заседания, на котором были представлены руководители, адвокаты сообщили, что был арестован только один сотрудник Vivo, гражданин Китая, указанный в юридических документах как Гуанвэнь Куанг.

Руководители были арестованы в связи с продолжающимся в 2022 году делом, когда ED совершил обыск в офисах Vivo и обвинил их в отмывании денег.

Vivo неоднократно отвергала эти обвинения. Ранее компания заявляла, что сотрудничала с властями, предоставляя им всю необходимую информацию, и обязалась полностью соблюдать законы.

Vivo принадлежит китайской компании BBK Electronics, которая также управляет такими брендами, как Oppo и Realme в Индии. По данным исследовательской компании Counterpoint, Vivo — второй по величине бренд смартфонов в Индии с долей рынка в поставках 17%, уступая Samsung.