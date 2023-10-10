Мексика отказалась от финансируемых США транзитных центров для мигрантов

Соседняя Гватемала создала один такой центр, где мигранты могут подать заявление на получение рабочих виз в США и виз беженцев.

Обрадор сказал, что он предпочел бы иметь такие центры в странах, которые являются источниками миграции, несмотря на то, что в США прибывает немалое количество мигрантов из Мексики.

В понедельник правительство Мексики направило дипломатическую ноту Соединенным Штатам с жалобой на закрытие некоторых грузовых или железнодорожных пунктов пересечения границы из-за большого количества мигрантов, скопившихся на границе.

Мексика также выразила протест против проверок грузовиков в Техасе, которые привели к серьезным задержкам на пограничных переходах.

Лопес Обрадор заявил в понедельник, что решение губернатора Техаса Грега Эбботта провести дополнительные проверки грузовиков было очень безответственным и политически мотивированным.