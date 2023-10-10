12-летнего петербургского хоккеиста попытались изнасиловать клюшкой из-за ссоры

Мать мальчика рассказала, что он занимался в хоккейной секции и не ладил с одноклубником. Между подростками периодически вспыхивали драки.

По словам женщины, обычно ее сын побеждал, но 9 октября после матча неприятель позвал подмогу.

Подростки схватили хоккеиста, несколько человек держали его за руки и ноги и пытались изнасиловать клюшкой.

Парень сумел вырваться - помогли занятия боксом. Он сообщил о произошедшем матери, та обратилась в полицию и отвезла сына в больницу - никаких травм, к счастью, зафиксировано не было.\