Mash: Константин Меладзе продал свой дом на Рублевке

22:50 2023-10-10
Mash: Константин Меладзе продал свой дом на Рублевке

Российский певец Константин Меладзе продал свой дом в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" на Рублевском шоссе за 350 миллионов рублей.

По данным канала, сейчас оформляется вся необходимая документация. Покупатель предпочел остаться анонимным.

Как отмечает источник, сделка проходит под пристальным наблюдением Нелли Меладзе, пожилой матери артиста. Она взяла на себя все бюрократические проволочки, чтобы помочь сыну продать недвижимость,  пока тот находится за границей.

Уточняется, что в скором времени новый владелец переведет остаток суммы. Площадь коттеджа составляет 700 квадратных метров. На территории объекта находятся хамам и спортзал. Недвижимость будет продана вместе с мебелью ручной работы из Италии.

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