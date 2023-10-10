Mash: Константин Меладзе продал свой дом на Рублевке

По данным канала, сейчас оформляется вся необходимая документация. Покупатель предпочел остаться анонимным.

Как отмечает источник, сделка проходит под пристальным наблюдением Нелли Меладзе, пожилой матери артиста. Она взяла на себя все бюрократические проволочки, чтобы помочь сыну продать недвижимость, пока тот находится за границей.

Уточняется, что в скором времени новый владелец переведет остаток суммы. Площадь коттеджа составляет 700 квадратных метров. На территории объекта находятся хамам и спортзал. Недвижимость будет продана вместе с мебелью ручной работы из Италии.