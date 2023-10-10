Мать Меладзе высказалась о продаже наследником дома на Рублевке

22:55 2023-10-10
Мать Меладзе высказалась о продаже наследником дома на Рублевке

Родительница Мать композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе Нелли утверждает, что впервые слышит о продаже сыном своего особняка за 350 000 000 российских рублей.

Во время телефонного разговора с 89-летней матерью Константина Меладзе Нелли женщина заявила, что ни о какой продаже дома на Рублевке своим сыном ничего не знает.

Площадь особняка композитора составляет 700 кв. м, а находится он на Рублевке в коттеджном поселке "Миллениум парк".

Информация о том, что Меладзе выставил на продажу дом на Новорижском шоссе появилась в августе.

Сегодня же, 10 октября, Телеграм-канал Mash объявил, что элитная недвижимость продана - новый хозяин внес задаток и занимается оформлением всех бумаг по сделке о купле-продаже.

Уточнялось также, что весь процесс контролирует мать продюсера.

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