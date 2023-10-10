Мать Меладзе высказалась о продаже наследником дома на Рублевке

Во время телефонного разговора с 89-летней матерью Константина Меладзе Нелли женщина заявила, что ни о какой продаже дома на Рублевке своим сыном ничего не знает.

Площадь особняка композитора составляет 700 кв. м, а находится он на Рублевке в коттеджном поселке "Миллениум парк".

Информация о том, что Меладзе выставил на продажу дом на Новорижском шоссе появилась в августе.

Сегодня же, 10 октября, Телеграм-канал Mash объявил, что элитная недвижимость продана - новый хозяин внес задаток и занимается оформлением всех бумаг по сделке о купле-продаже.

Уточнялось также, что весь процесс контролирует мать продюсера.