Учёные выявили новые биомаркеры долголетия

22:56 2023-10-10
Учёные выявили новые биомаркеры долголетия

Тема долголетия волнует многих, ученые беспрерывно изучают маркеры, которые влияют на продолжительность жизни.

Одна из новых таких работ – крупное исследование по изучению профилей биомаркеров людей, сумевших дожить до 100 лет. 

Исследование проводилось в течение 35 лет. Его целью стало сравнение профилей биомаркеров ровесников в возрасте от 65 до 99 лет. Ученые стремились изучить взаимосвязь конкретных значений биомаркеров и вероятности дожить до 100 лет.

Согласно обнародованным результатам, люди, достигшие 100-летнего возраста, в 60 лет имели более низкие показатели креатинина, глюкозы и мочевой кислоты. Как правило, уровень сахара в крови долгожителей был не выше отметки 6,5 ммоль/л.

В целом у тех, кому удалось дожить до векового возраста, наблюдались весьма однотипные профили биомаркеров. Исследователи полагают, что на продолжительность жизни влияют генетика и образ жизни.

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