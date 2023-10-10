Дачники рассказали, как подготовить чеснок к длительному хранению

Чтобы чеснок хранился долго, нужно подготовить его определенным образом. Для этого выкопанный урожай складывают в ящики с отверстиями для вентиляции и оставляют в тени.

Поскольку после выкопки продолжается переход питательных веществ из надземной части в подземную, отрезать листья сразу не стоит.

Через 3-4 недели листья высохнут и посветлеют, тогда можно будет срезать стебли, оставляя по 3-4 см.

Корни также обрезаются, а затем чеснок оставляют в тени на несколько дней для просушивания, после чего складывают в бумажные пакеты и отправляют на хранение в прохладное место.