Американцы смогут увидеть солнечное затмение «огненного кольца»

Так называемое кольцевое солнечное затмение, более известное как огненное кольцо, на короткое время затемнит небо над частями западной части США, Центральной и Южной Америки.

Поскольку Луна располагается точно между Землей и Солнцем, она затмит все, кроме внешнего края Солнца. Яркая, сверкающая граница появится вокруг Луны на целых пять минут.

Это прелюдия к полному солнечному затмению, которое через шесть месяцев охватит Мексику, восточную половину США и Канаду.

В отличие от субботы, когда Луна находится слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть Солнце с нашей точки зрения, 8 апреля 2024 года Луна будет на идеальном расстоянии.