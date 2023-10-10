Клава Кока призналась, что хочет родить ребенка от победителя шоу Седце Клавы Поверина

После того как в рамках телепроекта "Сердце Клавы" Клава Кока "назначила победителем" Александра Поверина, на нее посыпалась куча критики.
Исполнительница больше не желает вступать в отношения, которые ничем серьезным не закончатся.
Знаменитость заявила, что они с ее новым возлюбленным проверяют чувства, стараются понять, готовы ли к созданию новой ячейки общества.
Клава сообщила, что, если все будет хорошо в ее отношениях с Повериным, то она готова рожать от него наследников.
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