Клава Кока призналась, что хочет родить ребенка от победителя шоу Седце Клавы Поверина

После того как в рамках телепроекта "Сердце Клавы" Клава Кока "назначила победителем" Александра Поверина, на нее посыпалась куча критики.

Исполнительница больше не желает вступать в отношения, которые ничем серьезным не закончатся.

Знаменитость заявила, что они с ее новым возлюбленным проверяют чувства, стараются понять, готовы ли к созданию новой ячейки общества.

Клава сообщила, что, если все будет хорошо в ее отношениях с Повериным, то она готова рожать от него наследников.