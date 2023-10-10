Пакистанская журналистка Зайнаб Аббас сбежала с чемпионата мира в Индии из-за твитов

Но в понедельник она покинула страну, причем некоторые местные СМИ заявили, что ее вынудили это сделать.

Накануне адвокат из Дели Винит Джиндал подала жалобу в полицию и написала Джею Шаху, секретарю Совета по контролю за крикетом в Индии и сыну Амита Шаха, министра внутренних дел Индии.

Она указала на сообщение, которое Аббас опубликовала много лет назад. Джиндал утверждает, что что телеведущая публиковала «уничижительные и провокационные» твиты, высмеивающие Индию и индуистскую религию.

В жалобе также цитируется твит из официального аккаунта Аббаса в Твиттере о праве Кашмира на самоопределение.

Кашмир разделен между Индией и Пакистаном, причем обе страны претендуют на него полностью. У Индии и Пакистана напряженные отношения, и с тех пор, как они стали независимыми государствами в 1947 году, они участвовали в трех войнах.