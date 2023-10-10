США объявили свержение президента Нигера переворотом и приостановили военную помощь

Высокопоставленные представители администрации сообщили репортерам, что США принимают меры после того, как исчерпали все возможности для сохранения конституционного порядка в этой западноафриканской стране.

Попытки включали призывы к военным лидерам восстановить гражданское правление в течение четырех месяцев в соответствии с конституцией.

Объявление о перевороте сопровождается приостановкой помощи в борьбе с терроризмом и военной подготовкой, а также приостановкой некоторых программ иностранной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов.

Посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон остается в стране и поддерживает контакты с военной хунтой, называемой Национальным советом по защите родины (CNSP), для решения вопросов защиты американского персонала и материально-технических потребностей.