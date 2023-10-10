Филиппины заявили, что береговая охрана Китая не отгоняла канонерскую лодку ВМФ

23:27 2023-10-10
Филиппины заявили, что береговая охрана Китая не отгоняла канонерскую лодку ВМФ

Глава военного ведомства Филиппин во вторник назвал пропагандой заявление береговой охраны Китая, в котором говорится, что она отогнала канонерскую лодку ВМС Филиппин от спорной отмели в Южно-Китайском море.

«Береговая охрана Китая была там и бросила вызов. Но корабль ВМС продолжал свой курс и не был отогнан. Он выполнял свою миссию: морское патрулирование», - заявил журналистам глава вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер.

Береговая охрана Китая ранее заявила, что приняла необходимые меры, чтобы отогнать канонерскую лодку от отмели Скарборо после того, как она проигнорировала неоднократные предупреждения. 

Представитель береговой охраны Ган Ю заявил, что эта акция также является серьёзным нарушением международного права.

Инцидент произошел на следующий день после того, как Китай предупредил Филиппины о дальнейших провокациях на атолле в Южно-Китайском море, заявив, что такие действия нарушают территориальный суверенитет Китая, противоречат международному праву и нарушают региональный мир и стабильность.

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