Филиппины заявили, что береговая охрана Китая не отгоняла канонерскую лодку ВМФ

«Береговая охрана Китая была там и бросила вызов. Но корабль ВМС продолжал свой курс и не был отогнан. Он выполнял свою миссию: морское патрулирование», - заявил журналистам глава вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер.

Береговая охрана Китая ранее заявила, что приняла необходимые меры, чтобы отогнать канонерскую лодку от отмели Скарборо после того, как она проигнорировала неоднократные предупреждения.

Представитель береговой охраны Ган Ю заявил, что эта акция также является серьёзным нарушением международного права.

Инцидент произошел на следующий день после того, как Китай предупредил Филиппины о дальнейших провокациях на атолле в Южно-Китайском море, заявив, что такие действия нарушают территориальный суверенитет Китая, противоречат международному праву и нарушают региональный мир и стабильность.