Обычное молоко поможет увеличить урожай томатов в три раза

Но не все знают, что для этой цели прекрасно подходит обычное молоко. Подкормка из него способна увеличить количество завязей.

Но увеличением объема эффект не ограничивается. Молоко также помогает предотвратить грибковые заболевания растений.

Для приготовления этого полезного состава необходимо вылить литр молока в ведро воды и добавить туда 10 капель йода, а также половину ложки борной кислоты.

Раствором следует обработать грядки с помидорами во время формирования бутонов, в период цветения и образования завязей.