России не удалось избраться в состав СПЧ ООН на 2024-2026 годы

"Следующие 15 стран избраны в состав Света ООН по правам человека на срок в три года, начиная с 1 января 2024 года: Албания, Бразилия, Болгария, Бурунди, Китай, Кот-д"Ивуар, Куба, Доминиканская Республика, Франция, Гана, Индонезия, Япония, Кувейт, Малави, Нидерланды", - объявил по итогам выборов председатель Генассамблеи Дэннис Фрэнсис.

Российской Федерации не удалось избраться на этих выборах.

В Совет ООН по правам человека входит 47 постоянных членов, они избираются Генассамблеей организации. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать в ходе принятия резолюций ‎или спецсессий, проводимых Советом.