США и Венесуэла ведут переговоры об отмене санкций на нефть

По информации независимых источников, США могут разрешить как минимум одной дополнительной иностранной нефтяной компании забирать венесуэльскую сырую нефть для погашения долга.

Это произойдет, если президент Николас Мадуро возобновит переговоры с оппозицией в Мексике. Эти переговоры могут начаться уже в ближайшие недели.

Вашингтон пытается стимулировать переговоры между Мадуро и политической оппозицией по поводу выборов в Венесуэле и других требований. Санкции были введены после переизбрания Мадуро в 2018 году, которое многие западные страны сочли фикцией.

Источники в Вашингтоне подтвердили, что переговоры существенно продвинулись за последние недели, но предупредили, что говорить о каких-либо окончательных соглашениях может быть преждевременно, поскольку обсуждения продолжаются.

Переговоры вновь поставили Катар, энергетический и инвестиционный центр, в центр внимания мировой дипломатии. В Дохе более года проходили переговоры между США и Ираном, которые привели к обмену пленными и освобождению средств.