Импортные автомобили заняли более половины авторынка России

23:42 2023-10-10
Импортные автомобили заняли более половины авторынка России

Импортные автомобили заняли более половины авторынка России. По подсчетам аналитиков «Автостата», которые опираются на данные о регистрациях, в сентябре 2023 года доля официального импорта составила 44 процента.

Это более чем вдвое больше, чем год назад. Всего на долю ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей, включая «параллельный» импорт, пришлось 55 процентов продаж, в то время как год назад этот показатель был равен всего 28 процентам.

За год доля ввезенных в Россию альтернативными путями автомобилей увеличилась с восьми до 11 процентов.

Если импорт продемонстрировал резкий рост, то машины локальной сборки, напротив, сдали позиции. Доля выпущенных в России иномарок на рынке обрушилась почти в три раза — с 31 процента в сентябре 2022 года до 11 процентов в сентябре 2023-го.

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